Волгоград, , 11:48 — REGNUM В Волгоградской области 21 марта подтверждены 133 случая заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрированы шесть летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области выявлены 52 420 носителей инфекции. Выписаны после выздоровления 50 153 человека, из них 125 пациентов завершили лечение за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных COVID-19, в регионе скончались 902 человека.