Красноярск, , 11:53 — REGNUM Российская фристайлистка Ксения Орлова стала обладательницей золотой награды в дисциплине «слоупстайл» на чемпионате мира (ЧМ) по фристайлу и сноуборду среди юниоров, который проходит в Красноярске. Об этом 21 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В финальной попытке Орлова сумела набрать 86,50 балла. Второй в данной дисциплине стала представительница Германии Мюриэль Мор (81,25), третьей — Мишель Рагет из Швейцарии (69,25).

У мужчин победителем в аналогичных соревнованиях стал Матей Шванцер из Чехии (92,00). Вторым стал австрийский спортсмен Даниэль Бахер (84,50), третье место — у представителя Эстонии Хенри Сильдару (79,50). Среди российских фристайлистов лучшим стал Максим Синкевич, показавший девятый результат (48,25).

Отметим, ЧМ по фристайлу и сноуборду среди юниоров проходит на трассах кластера «Сопка» в Красноярске в период с 18 по 27 марта.