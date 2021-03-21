Санкт-Петербург, 21 марта, 2021, 11:37 — ИА Регнум. За последние сутки в Санкт-Петербурге зафиксирован 881 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 21 марта в федеральном оперативном штабе. Новый показатель — на 18 случаев меньше, чем было выявлено сутками ранее. Второй день подряд суточный объём заболеваемости находится ниже отметки в 900 случаев и соответствует уровню конца октября 2020 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль скорой помощи у больницы Святого Георгия в Петербурге, лечащей ковид

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В то же время за истекшие сутки в Петербурге зафиксировано 37 летальных исходов от COVID-19. Это на один случай больше, чем сутками ранее, и на один случай меньше, чем двое суток назад.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге лабораторно подтверждено 386 980 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Выздоровели 337 555 человек, в том числе 291 пациента выписали за последние сутки. Скончались от ковида 11 917 человек.

В городском оперштабе 21 марта уточнили, что за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 20 722 человекa. Ранее власти заявили о затянувшемся уходе второй волны эпидемии. «Снижение второй волны пандемии продолжается, но вероятность нового роста заболеваемости остается высокой», — отмечают в Межведомственном городском совете по борьбе с коронавирусом.