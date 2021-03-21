Пенза, 21 марта, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Пензу облетела информация об обысках в областном правительстве и по месту жительства губернатора Ивана Белозерцева, появившаяся 20 марта поздно вечером. По свидетельству очевидцев, события с участием правоохранительных органов напоминали оперативно-следственные мероприятия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Pnzreg.ru Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев

Официально информацию комментируют скудно. Старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая сообщила ИА REGNUM, что «эта информация нуждается в проверке». Начальник управления пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина заявила, что ей об этом «ничего не известно» и она «впервые слышит».

ТАСС сообщает, что губернатора опрашивают в рамках следственных действий. Сотрудники ГУЭБиПК (Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции) МВД проводят обыски у целого ряда чиновников Пензенской области.

Вместе с тем РЕН ТВ сообщает, что обыски у губернатора Белозерцева и его сыновей связаны с расследованием уголовного дела о превышении должностных полномочий. Речь идет о покровительстве при заключении госконтрактов.

«Как полагает следствие, контракты доставались фирмам, аффилированным с его сыновьями», — пояснил источник.

По данным издания, делом занимаются сотрудники ФСБ и МВД. Четверых подозреваемых должны в ближайшее время доставить в Москву.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иван Белозерцев родился 15 сентября 1958 года в селе Бараново Орловской области. Он окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище по специальности «инженер по эксплуатации гусеничных и колесных машин». В разные годы был председателем думы Пензы, главой города Пенза, а с 2012 по 2015 год — спикером Законодательного собрания Пензенской области. 25 мая 2015 года был назначен врио губернатора, в сентябре избран на эту должность на выборах. В сентябре 2020 года переизбран на новый срок.