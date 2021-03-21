Москва, 21 марта, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В Российской Федерации за прошедшие 24 часа выявлено 9299 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Алексей Колчин ИА REGNUM Специалисты лаборатории в защитных костюмах

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Сообщается, что 9299 новых случаев заражения выявлены в 84 регионах России из 85. При этом 12% случаев не имеют клинических проявлений болезни.

За сутки от последствий коронавирусной инфекции скончался 371 человек. Выздороветь от COVID-19 за 24 часа смогли 8743 человека.

Уточняется, что наибольший суточный прирост фиксируется по-прежнему в Москве — 1511 случаев за сутки. На втором месте снова Санкт-Петербург — 811 случаев за 24 часа.

Далее следуют — Московская область (648), Нижегородская область (346), Ростовская область (243).