Тирана, 21 марта 2021, 11:52 — REGNUM Глава Демократической партии Албании Люльзим Баша 19 марта прокомментировал заявления президента Сербии Александра Вучича о Косово.
Албанское новостное агентство Lapsi приводит слова Баши:
Напомним, в годовщину погрома сербов в Косово президент Сербии Александр Вучич опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram изображение карты Косово, покрытой сербским флагом и подчеркнул, что в Сербии продолжат называть события 2004 года именно погромом.
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