Тирана, , 11:52 — REGNUM Глава Демократической партии Албании Люльзим Баша 19 марта прокомментировал заявления президента Сербии Александра Вучича о Косово.

Албанское новостное агентство Lapsi приводит слова Баши:

Люльзим Баша

Заявления и действия президента Сербии Александра Вучича не служат сотрудничеству, миру и стабильности в регионе, они разжигают конфликт и раздор. Независимость Косово — необратимая реальность. Подобные националистические действия вредят только Сербии и показывают деструктивный подход ее руководства. Чем скорее будет признана реальность того, что Косово свободно и независимо, тем лучше для Сербии, ее народа и всех Балкан и их продвижения в Евросоюз, что является самым главным интересом наших народов.