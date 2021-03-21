Лас-Вегас, США, , 11:28 — REGNUM Бой за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в весовой категории до 65,8 кг с участием австралийского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Волкановски и представителя США Брайана Ортеги на турнире UFC 260, который пройдет 27 марта, перенесен. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба UFC.

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Уточняется, что поединок перенесен из-за того, что у одного из членов команды австралийского спортсмена подозревают заражение коронавирусной инфекцией.

При этом в ходе данного поединка Волкановски должен был защищать свой титул чемпиона UFC в указанной весовой категории.

Отметим, в настоящее время в активе 32-летнего Александра Волкановски 21 победа (13 — досрочно) при одном поражении. У 30-летнего Брайана Ортеги 15 побед (10 — досрочно) при одном поражении и одном поединке без результата.