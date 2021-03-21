Москва, 21 марта, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Применение помогающих сбросить лишний вес методик опасно для людей старше 60 лет. Об этом сообщил врач-геронтолог Юрий Конев в интервью радио Sputnik.

Бернардо Строцци. Аллегория бренности. Старая кокетка (фрагмент)

Врач объяснил, что диеты и другие методики по сбросу лишнего веса оказывают серьёзное влияние на обмен веществ в организме. При этом изменяются физиологические параметры, что может быть опасно в зрелом возрасте.

«Существует единое мнение, что людям пожилого и старческого возраста худеть противопоказано», — подчеркнул Конев.

Он добавил, что точный возраст, после которого могут быть опасны диеты, зависит от индивидуальных особенностей организма. Однако среднее значение составляет около 60 лет.

Конев отметил, что важно сбросить лишний вес до наступления этого возраста. В противном случае в пожилом возрасте организм будет требовать больше еды, чем ему нужно.

«Энергетические потребности с возрастом снижаются, а наша биологическая память, то есть растянутый желудок, всё время говорит, что хочется есть», — подытожил геронтолог.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в марте врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что в вечернее и ночное время не рекомендуется употреблять в пищу мясо.