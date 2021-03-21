Пенза, 21 марта, 2021, 11:12 — ИА Регнум. По неподтвержденным данным, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев задержан правоохранительными органами. Об этом сегодня, 21 марта, сообщают местные СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Сообщается, что речь идет о расследовании уголовного дела о превышении должностных полномочий. Также известно, что в рамках этого уголовного дела задержан бизнесмен, бывший продюсер певца Николая Баскова Борис Шпигель.

Уточняется, что сегодня Белозерцева могут доставить в Москву для дальнейших следственных действий.

Обыски по делу Белозерцева идут в кабинетах местных чиновников.