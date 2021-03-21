Брянск, , 11:14 — REGNUM Ещё 89 носителей коронавируса выявлены в Брянской области 21 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на восемь больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения ещё 87 человек.

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Всего в Брянской области подтверждены 34 719 случаев заражения инфекцией. Справились с болезнью 33 953 человека.

Лаборатории региона провели 487 238 исследований на коронавирус, в том числе 1597 — выполнены за сутки.