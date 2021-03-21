Брянск, , 11:13 — REGNUM О сборе денег на подарки учителям и воспитателям в честь предстоящих выпускных вечеров пожаловалась в социальных сетях жительница Брянска. По её словам, в одном из детских садов педагоги заказали себе сертификаты на три тысячи рублей, сообщает 21 марта корреспондент ИА REGNUM.

Женщина не стала указывать номера школы и детского сада, которые посещают её дети. Она считает, что ситуация с подарками для педагогов возникает во многих учебных заведениях.

«Меня поражают родители, которые пишут и думают, что сдать за детёнка на выпускной всего пять тысяч рублей — это же так мало, как можно так плохо отблагодарить воспитателей? Что за обязаловка пошла? Не сдал на кружок, твой ребёнок сидит в спальне, пока идут занятия? Куда мир катится? Раньше дарили конфеты и цветы и достаточно…», — пишет женщина в паблике «Подслушано Брянск».

Пост женщины набрал 350 комментариев. Пользователи добавили, что указанные ей суммы ещё небольшие. Одна из подписчиц озвучила сумму в 17 тысяч на выпускной вечер в 11 классе, на самого ребёнка расходы будут считаться отдельно.