Брянск, 21 марта 2021, 11:13 — REGNUM О сборе денег на подарки учителям и воспитателям в честь предстоящих выпускных вечеров пожаловалась в социальных сетях жительница Брянска. По её словам, в одном из детских садов педагоги заказали себе сертификаты на три тысячи рублей, сообщает 21 марта корреспондент ИА REGNUM.
Женщина не стала указывать номера школы и детского сада, которые посещают её дети. Она считает, что ситуация с подарками для педагогов возникает во многих учебных заведениях.
Пост женщины набрал 350 комментариев. Пользователи добавили, что указанные ей суммы ещё небольшие. Одна из подписчиц озвучила сумму в 17 тысяч на выпускной вечер в 11 классе, на самого ребёнка расходы будут считаться отдельно.