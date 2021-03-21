Приштина, , 11:12 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Косово Авдулла Хоти 19 марта выступил с осуждением «деструктивного подхода Сербии» после публикации президента Сербии Александра Вучича в социальной сети Instagram, на которой карта Косово изображена покрытой сербским флагом.

На своей странице в социальной сети Facebook политик заявил, что несмотря на такие «провокации» со стороны сербского государства Косово уверенно продолжит двигаться в сторону скорого вступления в НАТО, Европейский союз и другие важные международные институты.

При этом Хоти подчеркнул, что в Белграде продолжают придерживаться деструктивного подхода в отношениях Косово, несмотря на заявления о приверженности Сербии построению мира, стабильности и процветанию в регионе.

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