Амстердам, , 11:08 — REGNUM В Амстердаме (Нидерланды) сотрудники полиции задержали 58 человек на несанкционированной акции протеста против ограничительных мер, установленных из-за пандемии коронавируса. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает мэрия Амстердама.

Сообщается, что несанкционированная акция протеста прошла на Музейной площади города и прилегающих к ней улицах. Стражи порядки не дали демонстрантам развернуться и оперативно их задержали.

Отмечается, что демонстранты сознательно не соблюдали дистанцию ограничительные меры, против которых они, собственно, и протестовали. На призыв правоохранителей разойтись демонстранты не ответили, тогда против них применили водометы.

Стоит отметить, что в эти выходные (20 и 21 марта) акции протеста против ограничительных мер, введенных из-за пандемии, проходят во многих странах мира, в том числе в Великобритании, Германии, Польше, Финляндии.