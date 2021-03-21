Москва, , 11:13 — REGNUM Российский посол в США Анатолий Антонов прибыл в Москву для участия в консультациях по отношениям между Россией и Соединенными Штатами. Об этом 21 марта сообщает РИА Новости.

Уточняется, что примерно в 11:00 мск в московском аэропорту Шереметьево приземлился самолет авиакомпании «Аэрофлот» из Нью-Йорка, на котором посол РФ в США прибыл в столицу России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что посол России в США Анатолий Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций на фоне напряжённости, возникшей в отношениях между двумя странами.

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