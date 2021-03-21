Киев, 21 марта 2021, 11:13 — REGNUM На Украине с начала вакцинации от SARS-CoV-2 были привиты 108 310 человек, сообщили 21 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.
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За сутки прививку получили 3968 человек.
Прививки проводились 134 мобильными бригадами по иммунизации.
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Напомним, 23 февраля на Украину доставили 500 тысяч доз вакцины от коронавируса индийского производства, а 24 февраля в стране стартовала прививочная кампания.