Пенза, , 10:58 — REGNUM Пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина не стала комментировать сообщения в интернете о задержании главы региона Ивана Белозерцева. Она написала об этом 21 марта в своём Telegram-канале.

«В настоящее время мы не располагаем данными относительно действий силовых структур, распространяющимися в социальных сетях, вследствие чего данную информацию не комментируем», — говорится в сообщении пресс-секретаря главы области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время сотрудниками российского МВД проводятся следственные действия с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым.