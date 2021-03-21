Токио, , 10:50 — REGNUM В Японии после сильного землетрясения на атомной электростанции «Онагава» сообщили о некоторых повреждениях. Соответствующее сообщение распространила компания-оператор станции Tohoku Electric Power.

Напомним, что сильное землетрясение произошло накануне в Японии в районе префектуры Мияги. Магнитуда землетрясения оценивается в 6,9. Была объявлена угроза цунами, но разрушительных волн не было. Подземные толчки ощущались и в Токио.

По сообщению компании Tohoku Electric Power, в бассейн с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) на третьем реакторе АЭС «Онагава», упала деталь от опоры, предназначенной для технического осмотра.

Также обнаружены повреждения пола на верхнем этаже корпуса третьего реактора. Кроме того найдены трещины на стекле на потолке в коридоре, ведущему к первому и второму корпусам. Есть и другой незначительный ущерб.

В целом, эти повреждения не повлияли на работу атомной электростанции, и не представляют серьезную опасность.