Пенза, , 10:49 — REGNUM В настоящее время сотрудниками российского МВД проводятся следственные действия с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. Об этом 21 марта рассказал источник в правоохранительных органах, его слова приводит ТАСС.

«Губернатора опрашивают в рамках следственных действий. Сотрудники ГУЭБиПК (Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции) МВД проводят обыски у целого ряда чиновников Пензенской области», — сказал источник.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта по подозрению в получении взятки организованной группой в особо крупном размере был задержан начальник отделения экзаменационной работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Белгородской области.