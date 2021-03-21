Донецк, , 10:48 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за сутки в результате проведенных лабораторных исследований подтвердили 27 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 21 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.

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Еще у восьми человек диагноз COVID-19 был установлен клинико-эпидемиологически, добавили в минздраве.

Таким образом с начала пандемии в Республике выявили 27 807 носителей SARS-CoV-2, 20 639 из них выздоровели, 2178 — скончались. На лечении находятся 4990 инфицированных.

За сутки у 39 пациентов подтвердили диагноз «пневмония», 31 из них был госпитализирован. В медицинских учреждениях ДНР с диагнозом «пневмония» находится 951 пациент, 471 из них находятся на кислородной поддержке. За сутки число пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке, увеличилось на тринадцать.