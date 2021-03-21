Брюссель, , 10:47 — REGNUM В Европейском Союзе 19 марта отреагировали на вызвавшую крайне агрессивную реакцию публикацию президента Сербии Александра Вучича в социальной сети Instagram.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, в Брюсселе призвали политических лидеров Косово и Сербии воздержаться от действий и заявлений, препятствующих нормализации отношений между двумя республиками.

Напомним, 18 марта Вучич опубликовал на своей странице в Instragram изображение карты Косово, покрытой сербским флагом, и заявил, что Косово — не бремя Сербии, а ее крест, и что в Сербии всегда будут называть события 2004 года погромом.

В Косово публикацию восприняли как угрозу силового возращения края в состав Сербии.

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