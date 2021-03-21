Лондон, , 10:46 — REGNUM Врачи смогли выявить потенциально смертельное редкое заболевание у гражданки Великобритании, после того, как её укусил хомяк. Об этом сообщает таблоид Daily Star.

Андреа Лэнг — 43-летняя жительница города Бромсгров — содержит дома хомяка по кличке «Сталин». В феврале хомяк укусил хозяйку за большой палец, после чего у Лэнг появились синяки на руках. Она обратилась за медицинской помощью в местную больницу.

Медики обнаружили, что у Лэнг опасно высокий уровень свёртываемости крови. Дальнейшие исследования показали, что женщина страдает потенциально смертельным редким заболеванием.

«Хочу сказать спасибо моему хомяку за этот укус. Если бы он этого не сделал, то я не узнала бы, что у меня опасное заболевание крови», — сообщила Лэнг.

Она добавила, что теперь называет своего питомца «доктор Сталин», а также использует перчатки, чтобы избежать новых укусов.