Москва, , 10:40 — REGNUM О том, какая поза является наиболее всего полезной для сна, рассказал 21 марта врач-невролог Евгений Соков в интервью изданию «Аргументы и факты».

Как посоветовал врач, нужно ложиться на правый бок, немного сгибая руки и ноги, так как в этом случае на сердце не будет нагрузки от сдавливания средостением и легкими.

Помимо этого, невролог указал, что, по его мнению, следует избегать сна на животе, потому что в этом положении человек поворачивает на бок голову, в результате чего скручиваются артерии и вены на шее.

Кроме того, Соков рекомендовал стараться меньше спать на спине.

«Когда человек находится с выпрямленными руками и ногами, то это не совсем физиологично. Во время сна на спине расслабленный язык может смещаться к задней стенке глотки и серьезно затруднять дыхание», — сказал он.

При этом врач добавил, что сон на слишком мягкой, тонкой и очень высокой подушке, или вообще без нее тоже является вредным, так как во всех указанных случаях происходит давление на сосуды, из-за чего может ухудшиться отток крови от головы.

«Плотность и высота подушки должны быть такими, чтобы позволять шейному, поясничному, грудному отделу позвоночника и голове находиться в одной плоскости», — рассказал невролог.

Также специалист уточнил, что продолжительность сна должна составлять не менее семи часов и отметил, что, по его мнению, идеальным временем для сна является период с 22:00 вечера до 06:00 утра.

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