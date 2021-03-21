Тирана, , 10:36 — REGNUM В Албании продолжается серия операций по поимке лиц, объявленных в международный розыск. Так, 20 марта в Дурресе был арестован с целью дальнейшей экстрадиции в Италию 43-летний мужчина, объявленный в международный розыск судом города Падуя.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, мужчина обвиняется в использовании проституции и совершении изнасилований. Приговор в отношении гражданина Албании был вынесен 13 сентября 2003 года.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, расследование итальянской Антимафии выявило связь между итальянской мафией и властными структурами Албании.

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