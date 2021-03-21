Ташкент, , 10:37 — REGNUM В Ташкентской области Узбекистана в результате столкновения грузового поезда и легкового автомобиля погиб один человек (водитель автомобиля), сообщили 21 марта в пресс-службе государственной железнодорожной компании «Узбекистон темир йуллари».

Инцидент произошел около 13:50 (11:50 мск) 20 марта на 82-м километре перегона «Ахангарон — Акча». Водитель автомобиля скончался по дороге в больницу.

В пресс-службе железнодорожной компании добавили, что на переезде через железнодорожные пути имеются светофоры и дорожные знаки.

«Если бы водители и пешеходы строго следовали им, безопасность дорожного движения была бы обеспечена, и подобные инциденты были бы предотвращены», — говорится в сообщении.

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