Токио, , 10:25 — REGNUM В результате принятия решения о проведении Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио без болельщиков из-за рубежа, экономика Японии недополучит порядка 150 млрд иен ($1,37 млрд). Такие расчёты 21 марта приводит телеканал NHK со ссылкой на данные экономистов исследовательского института Nomura.

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Уточняется, что такие сведения специалистов базируются на анализе внутреннего рынка и уровня потребления со стороны туристов из других стран до начала пандемии коронавирусной инфекции. При этом подчеркивается, что в наибольшей степени от такого решения убытки понесут гостиничный и ресторанный бизнес.

Также указывается, что в случае, если организаторы ОИ примут решение об ограничении числа зрителей из Японии на спортивных объектах во время состязаний, вероятно возникновение дополнительных экономических потерь. При этом отмечается, что бюджет Игр в результате дополнительных расходов, которые связаны с их отсрочкой и мерами против коронавирусной инфекции, увеличился и составляет 1,64 трлн иен ($15,9 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Япония обратилась к другим странам с просьбой ограничить размер делегаций, сопровождающих глав государств и других представителей руководства, которые прибудут на летние Олимпийские игры (ОИ) в Токио.

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