Москва, , 10:20 — REGNUM Главные награды премий «Поэт года» и «Писатель года» получили Сергей Шаргунов и Юрий Кублановский. Об этом сообщается на сайте премии.

Торжественная церемония вручения премий, учреждённых Российским союзом писателей, прошла 20 марта в Концертном зале Правительства Москвы. Гран-при премий были удостоены Юрий Кублановский и Сергей Шаргунов как «наиболее значимые российские поэты и прозаики по совокупности заслуг».

В основной номинации «Поэт года» первую премию получил Арсений Загаевский, вторую — Оксана Цветкова, третью — Игорь Гонохов. Лучшим дебютантом признана Ольга Алейникова-Тинякова. В номинациях «Лирика», «Песни» и «Детская литература» премии получили Алла Арцис, Владимир Капгер и Вячеслав Баширов соответственно.

Победителями в основной номинации «Писатель года» стали Макс Зимов (первая премия), Александр Вальт (вторая премия) и Олег Пономарёв (третья премия). В категории «Дебют» премии удостоена Нелли Сизова, в номинации «Фантастика» — Илья Шумей. Премии в номинациях «Драматургия», «Юмор» и «Детская литература» получили Григорий Быстрицкий, Владимир Праздницин и Гульсифат Шахиди.

Национальные литературные премии «Поэт года» и «Писатель года» учреждены Российским союзом писателей в 2011 году с целью поиска новых талантливых авторов. Лауреаты премии получают возможность издания книги за счёт Российского союза писателей.