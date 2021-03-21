Дуррес, Албания, , 10:22 — REGNUM Утром 20 марта, в 8:40 в прибрежном албанском городе Дуррес был расстрелян в собственной машине 40-летний гражданин Албании Эдмонд Кочи, член преступной группировки известной как Монд Чекичи. Кочи расценивался полицией как высоко опасный преступник и несколько раз был задержан по обвинению в незаконном хранении оружия. Ранее погибший был близким другом криминального авторитета Люльзима Бериши.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, Убийство произошло напротив департамента образования в Дурресе. По словам очевидцев, убийц было двое, они были одеты в военную форму, их лица были скрыты шарфами и масками. Когда к машине Кочи подошли двое в форме, шофер, друг убитого, подошел к ним, чтобы спросить, в чем дело, после чего оба открыли огонь по Кочи из автоматов. Шофер таинственным образом спасся от пуль. Полиция Дурреса записывает показания 20 человек, ставших свидетелями убийства.

Полицейские сообщают, что мотивы убийства пока неизвестны. Сразу после убийства территория была прочесана. На дорогах в направлении Тираны и Каваи были установлены КПП.

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