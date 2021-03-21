Горловка, ДНР, , 10:24 — REGNUM Вооруженные силы Украины пять раз за сутки нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике, сообщили 21 марта в пресс-службе ДНР в СЦКК.

Украинская армия обстреляла поселок шахты «6/7» и поселок шахты имени Гагарина в Горловке, населенные пункты Веселое, Саханку, Коминтерново, в общей сложности выпустив по ним 54 единицы боевых припасов.

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Территория Донецкой Народной Республики была атакована из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов АГС, РПГ/СПГ и стрелкового оружия.

Жертв среди мирных жителей, разрушений инфраструктуры не фиксировалось.

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Напомним, в предыдущие сутки боевики ВСУ трижды нарушили перемирие в ДНР.