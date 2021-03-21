Акапулько, Мексика, , 10:21 — REGNUM Немецкий теннисист Александр Зверев уверенно обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории ATP 500 в Акапулько. Об этом 21 марта сообщает корреспондент ИА REGNUMг.

Спортсмен из Германии победил греческого теннисиста в двух сетах со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Соперники провели на корте 2 часа 19 минут. За это время Зверев, занимающий седьмой место в рейтинге АТР, четыре раза подал навылет, восемь раз ошибся при подаче и смог реализовать 3 из 11 возможных брейк-пойнтов. Его оппонент, являющийся пятой ракеткой мира, подал навылет три раза, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 2 из 8 брейков.

Отметим, это четырнадцатая победа на теннисных турнирах для 23-летнего Зверева.