21 марта 2021 | Время чтения 3 мин

Шведский дипломат Кристиан Даниэльсон заявил о своем возвращении в Брюссель. Будет ли в будущем возобновлена его посредническая миссия между «Грузинской мечтой» и оппозицией с выходом на некое обязывающее с ЕС соглашение, никто не знает. Рассматриваются различные сценарии.

Станислав Тарасов, , 11:45 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе после заседания политсовета заявил, что «партия начинает работу над важными для страны вопросами, а не решением придуманного политического кризиса». Речь идет о пандемии коронавируса, вакцинации, восстановлении экономики, инфраструктурных и социальных проектах, по которым, как говорит Мдинарадзе, «мы должны принять быстрые решения».

Правящая партия не намерена в дальнейшем тратить время на переговоры с оппозицией, хотя приглашает ее вернуться в парламент и принять участие в решении важных вопросов. Проблема досрочных парламентских выборов снята с политической повестки. Это означает и то, что разработанный по поручению главы Европейского совета Шарля Мишеля его личным представителем, шведским дипломатом Кристианом Даниэльсоном план по разрешению политического кризиса в Грузии фактически по сценарию оппозиции сорван. Отметим в этой связи то, что «Грузинская мечта» перешла в политическое наступление после трехдневного визита в Брюссель премьер-министра Ираклия Гарибашвили, в ходе которого он провел встречи в структурах ЕС и НАТО. Правда, детали переговоров остаются неизвестными, но есть главный результат. По сообщению Гарибашвили, созданная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партия «Нацдвижение» исключена из так называемой конструктивной части оппозиции, даже несмотря на то, что Вашингтон активно протестовал против ареста одного из лидеров этой партии Ники Мелия.

Ираклий Гарибашвили на встрече с Йенсом Столтенбергом Gov.ge

Более того, по словам министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, который ссылается на неопубликованную декларацию по итогам переговоров Гарибашвили в ЕС, состоявшихся в октябре прошлого года, в Грузии парламентские выборы, которые оппозиция называет сфальсифицированными и из-за чего вспыхнул политический кризис, признаны «конкурентными и свободными». Если иметь в виду, что Саакашвили связывал с досрочными выборами возможность реванша и захвата власти в Грузии, то он и его партия на данном этапе потерпели полное поражение. Почему и кто сорвал такой сценарий, возможно, станет известно в будущем. Пока же экс-президент назвал экс-посла США Яна Келли и депутатов Европарламента, которые посоветовали ему не вмешиваться в грузинскую политику, «аморальными идиотами». Что дальше? Судя по всему, «Грузинской мечте» удается расколоть оппозицию, выводя за скобки Саакашвили и его сторонников.

Правящая партия в дальнейшем не опасается протестных митингов оппозиции, один из которых назначен только на 15 мая. Не исключено, что до этого времени кто-то из этой «сборной солянки» договорится с «Грузинской мечтой» и вернется в парламент, а кризис, созданный на ровном месте, рассосется. Пока конструктивная часть оппозиции представлена лишь партией «Граждане» с лидером Алеко Элисашвили. Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил, что власть готова к «справедливым прагматическим шагам» и «ожидает от оппозиции компромисса». Не случайно и Даниэльсон заявил о своем возвращении в Брюссель. Будет ли в дальнейшем возобновлена его посредническая миссия с выходом на некое обязывающее Тбилиси с ЕС соглашение, никто не знает, хотя рассматриваются различные сценарии. Один из них предусматривает создание коалиционного правительства из членов «Грузинской мечты» и из лагеря так называемой конструктивной оппозиции, ее допуска в правоохранительные органы и ЦИК. Что касается сторонников Саакашвили, то они намерены организовать «чрезвычайный режим», проводить митинги в Тбилиси и в регионах, хотя социологи говорят, что «не очень-то много народа выходит на улицу, чтобы протестовать».

Кристиан Даниэльсон (сс) Parlamentul Republicii Moldova

Так что определенная нестабильность в Грузии будет сохраняться. «Грузинская мечта» находится под мощным давлением Запада и готова к ряду уступок оппозиции, но не к сдаче власти. Главные события и решения в республике еще впереди.