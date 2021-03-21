Афины , , 09:59 — REGNUM Уже полгода продолжаются поиски пропавшей 19-летней гражданки Греции албанского происхождения Артемис Васили.

20 марта в эфире телепередачи «Свет в конце тоннеля» частный агент электронной криминалистики Василис Георгополус, нанятый семьей девушки для поиска мобильного телефона девушки, сообщил, что неизвестные стерли данные ее аккаунта в Google за последние полгода.

Предположительно, данные могут быть восстановлены, однако для этого необходимо, чтобы соответствующие процедуры были немедленно инициированы полицией, поскольку девушка пропала 5 месяцев назад.

Читайте ранее в этом сюжете: Греция в восемь раз увеличит квоту на въезд туристов из России