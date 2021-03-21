Токио, , 09:58 — REGNUM Япония обращается к другим странам с просьбой ограничить размер делегаций, сопровождающих глав государств и других представителей руководства, которые прибудут на летние Олимпийские игры (ОИ) в Токио. Об этом 21 марта сообщает телеканал NHK.

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Уточняется, что такая просьба связана с профилактическими мерами по пандемии коронавирусной инфекции и японские власти просят сократить размер прибывающей сопровождающей лидера страны делегации до 12 человек и до пяти человек — делегации сопровождающей министра. При этом уточняется, что японская сторона готова согласовывать эти вопросы отдельно с каждой из стран.

Также отмечается, что участники данных делегаций будут участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр. Вместе с тем, ожидается приезд на ОИ в Токио президента Франции Эмманюэля Макрона, так как следующие летние Игры состоятся в Париже в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта известно, что летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио в нынешнем году из-за сложившейся ситуации с пандемией коронавирусной инфекции будут проведены без болельщиков из-за рубежа.