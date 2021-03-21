Киев, , 10:00 — REGNUM На Украине за сутки зарегистрировали 11 145 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил 21 марта министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook.

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За весь период пандемии в стране выявили 1 546 363 носителя SARS-CoV-2. 1 257 849 человек выздоровели (3877 за сутки), 29 941 — умерли (166 за сутки).

4838 пациентов, больных COVID-19, госпитализировали в минувшие сутки в медицинские учреждения.

Максимальное количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки зарегистрировали во Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.

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Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе критически не хватает медицинских работников для работы с больными COVID-19.