Москва, 21 марта, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В Банке России, а также ряде коммерческих банков рассказали, что нужно делать в том случае, если на карту пришли деньги от незнакомца. Об этом сообщает РИА Новости.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Денежный перевод

Речь идет о ставшей довольно распространенной мошеннической схеме, когда на карты ничего не подозревающих граждан приходят крупные суммы от неизвестного лица. Злоумышленники якобы «по ошибке» переводят денежные средства на счет жертвы и затем под разными предлогами просят отправить их по другим реквизитам человеку, которому они якобы предназначались. Если жертва соглашается, то она оказывается втянута в преступную схему по обналичиванию или отмыванию средств.

Бывали случаи, когда, попав в оборот к мошенникам, клиенты затем теряли более значительные суммы со своих счетов, а также становились невольными соучастниками других преступных действий, отметили в Промсвязьбанке.

Чтобы заставить потенциальную жертву вернуть деньги на условиях мошенников, они используют самые разные предлоги, иногда даже угрожают уголовной ответственностью и судом, рассказали в банке «Открытие».

Клиентам, которые столкнулись с такой ситуацией, нужно запомнить, что ни в коем случае не нужно самостоятельно предпринимать никаких действий и пытаться самостоятельно урегулировать ситуацию.

В банке «Ак Барс» напомнили, что если клиент не совершает никаких переводов и никак не использует полученные от мошенников средства, то и не нарушает закон.

«Тратить денежные средства также не надо. Нужно понимать, что если клиент сам не совершал никаких переводов и не пользовался чужими денежными средствами, то он чист перед законом», — отметили в банке.

В свою очередь, в Банке России на такой случай посоветовали придерживаться нескольких простых правил. Если на карту пришли деньги от неизвестного лица, а затем кто-то просит эти деньги вернуть, нужно сказать, что вы совершенно не против возврата, но тому, кто хочет их вернуть, следует самостоятельно обратиться в свой банк с заявлением, что совершен ошибочный перевод. Также есть смысл самому позвонить в свой банк и сообщить, что на счет был совершен неизвестный перевод. Также можно написать заявление на возврат этих денег.