Москва, , 09:43 — REGNUM Скорость ростов деревьев в северных регионах Земли перестанет зависеть от средних летних температурных значений к концу XXI века. Об этом сообщил доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института леса имени В. Н. Сукачева СО РАН Александр Кирдянов РИА Новости.

Кирдянов является одним из авторов исследования международной группы учёных, опубликованного в марте в журнале Global Change Biology. В этом исследовании прослеживается влияние повышения средних температур на севере и в высокогорье на темпы роста скорости деревьев.

За последние сто лет средняя мировая температура воздуха выросла на 0,8 градусов Цельсия. Учёные ожидают, что рост температуры продолжится в течение XXI века. В настоящее время темпы роста деревьев на севере напрямую зависят от изменчивости летней температуры. Небольшое изменение температуры в положительную сторону, особенно в начале лета, приводит к ускорению темпов роста деревьев.

Учёные установили, что темпы роста деревьев будет ускорять только до тех пор, пока средняя летняя температура не достигнет определённого порога около +17 градусов Цельсия (точное значение зависит от вида деревьев). После этого деревья входят в зону комфорта, а дальнейшее повышение температуры не приводит к повышению темпов роста.