Царькова Анна, 21 марта 2021, 10:35 — REGNUM Нынешняя украинская власть для сокрытия собственных преступлений и установки диктатуры готова «бросить против народа банды националистов и даже развязать войну». Об этом заявил депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович, сообщает пресс-служба политической силы.
«Зеленые» готовы бросить на народ банды националистов и даже развязать войну, чтобы скрыть собственные преступления и установить диктатуру», — передает слова политика пресс-служба партии ОПЗЖ.
По мнению депутата, страна оказалась в «большой беде», о чем свидетельствует ряд фактов. Он отметил, что нынешний состав украинского парламента «недееспособен», не может принимать нормальные законы и не нужен народу.
«Поэтому мы сами должны думать о выживании государства, в котором чиновники и руководство страны разворовывают все подчистую!.. Мы обязаны подумать о спасении Украины и о том, что делать дальше!» — отметил он, добавив, что необходимо понять, что страна находится на пороге «огромной катастрофы» и в этих условиях нужно прекратить с надеждой смотреть на «зеленую» власть».
Рабинович напомнил, что нынешняя власть, попирая законы и конституцию Украины, закрывает оппозиционные телеканалы. Кроме того, отметил политик, представители власти осознают, что за содеянное нужно будет отвечать.
Политик также отметил, что политическая сила, которую он представляет, реагирует на происходящее, но выводить людей на улицы не будет.
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