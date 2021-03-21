21 марта 2021 | Время чтения 1 мин

Нынешняя власть, попирая законы и конституцию Украины, закрывает оппозиционные телеканалы. Кроме того, представители власти осознают, что за содеянное нужно будет отвечать

Царькова Анна, , 10:35 — REGNUM Нынешняя украинская власть для сокрытия собственных преступлений и установки диктатуры готова «бросить против народа банды националистов и даже развязать войну». Об этом заявил депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович, сообщает пресс-служба политической силы.

Кровавый флаг Украины Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Зеленые» готовы бросить на народ банды националистов и даже развязать войну, чтобы скрыть собственные преступления и установить диктатуру», — передает слова политика пресс-служба партии ОПЗЖ.

По мнению депутата, страна оказалась в «большой беде», о чем свидетельствует ряд фактов. Он отметил, что нынешний состав украинского парламента «недееспособен», не может принимать нормальные законы и не нужен народу.

«Поэтому мы сами должны думать о выживании государства, в котором чиновники и руководство страны разворовывают все подчистую!.. Мы обязаны подумать о спасении Украины и о том, что делать дальше!» — отметил он, добавив, что необходимо понять, что страна находится на пороге «огромной катастрофы» и в этих условиях нужно прекратить с надеждой смотреть на «зеленую» власть».

Рабинович напомнил, что нынешняя власть, попирая законы и конституцию Украины, закрывает оппозиционные телеканалы. Кроме того, отметил политик, представители власти осознают, что за содеянное нужно будет отвечать.

«Власть закрывает телеканалы, насмехаясь над законом и Конституцией… С другой стороны, они (власть. — ИА REGNUM), наверное, понимают, что много чего уже успели натворить и будут за это отвечать. Поэтому готовы даже развязать войну, чтобы скрыть свои преступления. Все может быть!..» — добавил он.

Политик также отметил, что политическая сила, которую он представляет, реагирует на происходящее, но выводить людей на улицы не будет.

«Главный план власти состоит в том, чтобы мы — оппозиция — вывели на улицу людей, они бросили бы на них вооруженные банды националистов, пролилась бы кровь, и на этой крови они установили бы диктатуру! Этого не будет!..» — подчеркнул политик, выразив убеждение в том, что народ и сам выйдет на улицу, «без нашей помощи».

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