Вашингтон, , 09:40 — REGNUM Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем это ожидалось. Об этом 21 марта сообщил первый замглавы Международного валютного фонда (МВФ) Джеффри Окамото.

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Как отметил первый замглавы МВФ, что фонд в январе дал прогноз о росте мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%.

«Однако появляются перспективы более быстрого восстановления благодаря дополнительному бюджетному стимулированию, особенно в США, и перспективам более масштабной вакцинации», — сказал Окамото.

Также отметил, что из-за этого в апрельский доклад МВФ фонда о перспективах развития мировой экономики будут внесены соответствующие изменения.

«Однако восстановление мировой экономики было неполным и неравномерным. Оно неполное в связи с тем, что, несмотря на более быстрое, чем ожидалось, восстановление во второй половине 2020 года, ВВП остается намного ниже докризисных показателей в большинстве стран», — добавил первый замглавы МВФ.

При этом он уточнил, что, по данным фонда, в настоящее время Китай на данный момент «в значительной степени уже завершил свое восстановление» и уровень роста его экономики вернулся к докризисным показателям и опережает все крупные экономики мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор европейского департамента Международного валютного фонда Поуль Томсен заявил, валовой внутренний продукт Евросоюза вернется к докризисному 2019 году только в 2022 году.