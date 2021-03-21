Москва, , 09:36 — REGNUM Управляющий партнер компании «GLS INVEST» Эдуард Бугров считает, что инвесторам в иностранную валюту не стоит совсем распродавать доллары США, опасаясь дальнейшего снижения курса американской валюты. Об этом он заявил в интервью агентству «Прайм».

По словам Бугрова, успехи России на переговорах в рамках ОПЕК+, и рост мировых цен на нефть естественно привели к укреплению российского рубля, а тенденция на ослабление доллара США просматривалась ещё в начале февраля, даже несмотря на то, что в середине февраля доллар немного дорожал.

Если в начале февраля доллар США стоил 76,08 рубля, то к апрелю американская валюта может подешеветь до 71 рубля. При этом дальнейшее укрепление рубля будет сдерживаться антироссийскими санкциями, некоторые считают, что если бы их не было, доллар бы откатился к уровню 60−65 рублей, но этого явно не произойдет.

Бугров отметил, что сейчас многие задумываются о том, а не продать ли спешно доллары США, чтобы не потерять свои накопления. Тем, кто покупал доллары по высокой цене в прошлом году, лучше смириться с некоторыми финансовыми потерями, считает эксперт.

«Золотое правило инвестора — не хранить все сбережения в одной валюте, какой бы ликвидной она не казалась. Тем, кто купил доллар по цене 76 рублей (и тем более в марте прошлого года по 80 рублей), вероятно, придется смириться с убытками», — сказал Бугров.

Он не советует ликвидировать весь долларовый портфель, так как рано или поздно расклад на валютных рынках снова измениться. Однако пересмотреть структуру накоплений стоит, к примеру, можно сохранить 30% в долларах, 30% в евро и 40% в рублях. Это минимизирует риски, связанные со скачками курса считает Бугров.