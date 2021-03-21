Москва, , 09:33 — REGNUM Боксер из Германии Адам Дайнес остался недоволен решением своего тренера остановить поединок с российским боксером Артуром Бетербиевым. Об этом 21 марта сообщили в команде немецкого спортсмена.

«Адам был недоволен. Он считает, что еще мог продолжать бой, но тренер выбросил полотенце», — приводит слова представителя команды Дайнеса ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский боксёр Артур Бетербиев одержал победу над представителем Германии Адамом Дайнесом в бою за титулы чемпиона мира по версиям Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирного боксёрского совета (WBC).