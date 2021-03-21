Якутск, , 09:23 — REGNUM Руководитель кружка одной из школ в Якутске арестован по подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних школьниц. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Якутии.

«Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении председателя Некоммерческого партнерства «Совет муниципальных образований РС (Я)», председателя Ассоциации профсоюзных организаций студентов и учащихся, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что уголовное дело было возбуждено после обращения в правоохранительные органы обратилась жительница города Якутска, сообщившей, что при посещении ее десятилетней внучкой военно-патриотического кружка «Патриот» в МОБУ «Мархинская СОШ № 2» руководитель кружка совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.

Также указывается, что после этого данный мужчина был задержан и выяснилось, что этот эпизод не является единственным в преступной деятельности задержанного, когда одна из школьниц — девочка 13 лет — сообщила, что в июле 2020 года в автобусе во время следования класса в поход руководитель кружка совершил в отношении нее развратные действия.

«В настоящее время следствием проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По ходатайству следователя судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавляется в сообщении.

Кроме того, отмечается, что при расследовании уголовного дела «инициировано проведение мероприятий по реабилитации малолетних несовершеннолетних специалистами ГБУ Республики Саха (Якутия) «Центр психологической поддержки молодежи» с целью оказания психологической помощи». Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта стало известно, что в Ярославле задержан подозреваемый в насильственных действий сексуального характера в отношении 13-летней девочки.