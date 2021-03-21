Ереван, , 09:22 — REGNUM Пока ещё действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что его страна закупила у Российской Федерации истребители Су-30СМ без боекомплекта. Об этом он заявил на встрече с жителями на встрече с жителями Арагацотнской области, видео с которой выложил на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, что Пашинян, на которого многие политические силы в Армении возлагают ответственность за поражение в войне в Нагорном Карабахе, любыми способами пытается оправдаться, прибегая даже к откровенной лжи. В частности, ряд армянских военных отмечал, что Пашинян фактически прекратил мобилизацию армянских вооруженных сил и не отправил подкрепления в Нагорный Карабах, где местные войска сражались с превосходящими силами азербайджанской стороны.

Уже после поражения Пашинян оправдывался, говоря, что мобилизация была сорвана якобы из-за уклонистов. Также Пашинян говорил, что российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, якобы оказались крайне неэффективными, по его словам ракеты «взорвались лишь на 10%». Позднее представителям Пашинян пришлось заявлять, что премьер-министра якобы «неверно информировали» и то что он сказал про «Искандеры» не соответствует действительности.

Теперь Пашинян говорит о том, что армянская сторона действительно приобрела у России истребитель Су-30СМ, но не успела приобрести к нему ракеты.

«Нам говорят: почему вы купили самолет? Да, мы купили самолет, он был доставлен в мае, и да, мы не успели купить ракеты до войны», — сказал Пашинян.

При этом ответственность за это он возлагает на прежние власти, хотя премьер-министром Армении Пашинян стал ещё в 2018 году.

«Купили бы вы самолеты, чтобы мы успели купить ракеты. Почему у 26-летнего государства не было истребительной авиации?» — вопрошает премьр-министр.

Напомним, что армянская сторона потерпела поражение во второй карабхской войне, которая разгорелась осенью 2020 года. По итогам войны Азербайджан смог занять более половины территории, которую контролировала Нагорно-Карабахская Республика. В нагорный Карабах вошли российские миротворцы.