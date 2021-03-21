Москва, , 09:20 — REGNUM Возможные причины постоянных головных болей и меры профилактики назвали врач-терапевт Ирина Ярцева и врач общей практики Лариса Алексеева в беседе с RT 21 марта.

В качестве наиболее вероятных причин головных болей Ярцева назвала стресс, перенапряжение и недосып. При этом врач подчеркнула, что головная боль является одним из самых распространённых симптомов и возникает при множестве заболеваний.

Для профилактики головных болей Ярцева порекомендовала соблюдать режим сна, труда и отдыха, следить за уровнем стресса и заниматься спортом. Людям, подолгу работающим за компьютером, врач посоветовала регулярно заниматься гимнастикой и проходить курсы массажа.

Врач общей практики Алексеева добавила, что одной из причин головных болей также могут быть резкие перепады температуры при изменении погоды. Она посоветовала не допускать переохлаждения, которое может вызывать воспаление тройничного лицевого нерва.

«Сейчас идёт смена климата, наступила календарная весна, но зима продолжается, а люди любят ходить без шапки… Конечно, это ведёт к спазму сосудов головного мозга и к различным проявлениям невралгии», — подытожила Алексеева.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 20 марта в Северном полушарии Земли наступила астрономическая весна — с этой даты начнёт увеличиваться продолжительность светового дня.

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