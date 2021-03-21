Монреаль, Канада, , 09:07 — REGNUM Хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс» переиграл в серии послематчевых буллитов команду «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 21 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Белл-центр» в Монреале и закончилась победой хозяев со счётом 5:4 в серии буллитов.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 4:4. В составе «Монреаля» голы забили Ник Судзуки (7-я минута, в большинстве), словацкий форвард Томаш Татар (34-я), Джоэль Эдмундсон (39-я) и Брендан Галлахер (46-я). У «Ванкувера» шайбами отметились Джейк Виртанен (21-я), Брок Бёзер (29-я), Бо Хорват (41-я) и Тайлер Мотт (41-я).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались хоккеисты «Монреаля», победный бросок на счету Томаша Татара.

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов не отметился результативными действиями за 16 минут 49 секунд игрового времени.

Отметим, это первая победа «Монреаля» после двух подряд поражений и 23 марта команда сыграет с «Эдмонтон Ойлерз». У «Ванкувера» данное поражение прервало серию из четырех подряд побед, клуб в этот же день встретится с «Виннипег Джетс».