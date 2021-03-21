Пекин, , 09:02 — REGNUM Китайская компания Geely готовится к созданию нового бренда, под которым будут выпускаться электромобили премиум-класса. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, новый бренд Geely получит название Zeekr. Производством электромобилей под этим брендом будет дочерняя компания Geely — Lingling Technologies. Предполагается, что электромобили Zeekr будут выпускаться на базе шасси с открытым исходным кодом Sustainable Experience Architecture (SEA).

Новый бренд поможет Geely в конкуренции с американским производителем электромобилей Tesla. Отмечается, что китайская компания будет использовать некоторые элементы маркетинговой тактики, применяемые Tesla. Например, для продажи электромобилей Zeekr в центрах крупных городов будут открываться выставочные залы.

Также Geely переймёт некоторые приёмы у своего китайского конкурента NIO. Сообщается, что Geely создаст клуб владельцев автомобилей, а также запустит продажи собственной линию одежды и аксессуаров.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в январе Geely и тайваньский производитель электроники Foxconn подписали соглашение о создании совместного предприятия для производства электромобилей.