Москва, , 08:55 — REGNUM С 1 мая 2020 года в Российской Федерации должен измениться порядок купли-продажи автомобилей с пробегом. Соответствующий приказ Министерства цифрового развития опубликован пресс-службой ведомства.

Речь идет о том, что сделки купли-продажи подержанного автомобиля можно будет осуществить на портале государственных услуг. Уточняется, что такие сделки могут осуществлять только физические лица и только в том случае, если речь идет об автомобиле с пробегом.

Для организации сделки продавец должен загрузить на портал ряд документов. Это и паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации автомобиля (СТС), полис ОСАГО (при наличии), а также составить заявление. Продавец также должен выбрать, оставить ли себе государственный регистрационный номер.

Для осуществления сделки пользователи портала госуслуг смогут подписывать договор о купле-продаже с помощью электронной подписи и сразу же в режиме онлайн отправить документы на регистрацию в ГИБДД.

Покупателю на портале госуслуг будет доступно больше информации об автомобиле и владельце. Будет доступна информация о том, наложены ли на автомобиль какие-то ограничения, есть ли штрафы или задолженности.

Стоит отметить, что сейчас основной объем информации о подержанных автомобилях содержится на коммерческих интернет-площадках, где иногда нужно платить за информацию об автомобиле.