Сургут, Югра, , 08:53 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) по факту поджога общежития возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по Югре.

Установлено, что рано утром 20 марта 2021 года 42-летний пьяный сургутянин поджёг общежитие «Главснаба», где проживали вахтовики. При пожаре погиб мужчина, личность которого устанавливается. Пострадали ещё семь человек, проживавших в горевшем здании.

По факту возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Умышленное убийство, совершенное общеопасным способом»). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключение под стражу.

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