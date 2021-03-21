Ашхабад, , 08:56 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил соотечественников с праздником Навруз. Праздничное послание лидера республики было опубликовано 21 марта государственным информационным агентством Туркмении «Туркменистан сегодня».

По словам главы государства, в нынешнем году Навруз будет отмечаться торжественно, а национальный праздник весны, по его словам, прославляет принципы туркменского народа, основанные на миролюбии, дружбе и гуманизме, а также — воодушевляет граждан республики на «грандиозные свершения».

«Приходящие вместе с Новруз байрамы веселье и радость наполняют наши сердца энергией весны», — говорится в поздравлении.

Бердымухамедов также пожелал соотечественникам «крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия и новых трудовых побед».

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Напомним, ранее президент Туркмении своим указом перенес выходной день по случаю празднования Навруза с воскресенья, 21 марта, на вторник, — 23 марта. Таким образом жители республики по случаю празднования Навруза будут отдыхать три дня — 21, 22 и 23 марта.