Лондон, , 08:46 — REGNUM Посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин заявил, что российско-британские отношения в политическом плане «практически мертвы». Об этом он заявил в интервью радиостанции LBC 20 марта.

По словам дипломата, Россия и Великобритания, конечно, продолжают сотрудничать по ряду вопросов, но в политической плоскости российско-британские отношения можно назвать «практически мертвыми». При этом ответственность за уничтожение основной части двусторонних отношений, безусловно, лежит на Лондоне, а не на Москве.

«Британское правительство уничтожило основную часть наших отношений, мы сохраняем их преимущественно в экономической и культурной сферах. Что же касается политической области, то они практически мертвы», — сказал посол Келин.

Он подчеркнул, что Великобритания целенаправленно проводит враждебный по отношению к России внешнеполитический курс, а также занимается в основном тем, что всячески обвиняет Россию в якобы нарушении прав человека.

Все это совершенно неконструктивно, так как в мире нет ни одной страны, где бы полностью соблюдали права человека, напомнил Келин. Например, в той же Великобритании совершенно незаконно и по сфабрикованным обвинениям задержали основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, что является вопиющим нарушением прав человека.

В итоге британские власти просто не оставляют России никакого пространства для «политического диалога».