Москва, , 08:37 — REGNUM Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов вылетел в в Москву из Нью-Йорка. Об этом накануне, 20 марта, сообщили американские СМИ.

Напомним, что российские власти приняли решение отозвать посла из Вашингтона для консультаций после того, как президент США Джозеф Байден снова обвинил Россию в якобы вмешательстве в американские выборы, а также назвал президента России Владимира Путина убийцей. Также Байден заявил, что российское руководство должно «заплатить цену» в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы.

Слова Байдена вызвали крайнее недовольство российских властей. Было принято решение отозвать посла из Вашингтона для консультаций о состоянии российско-американских отношений. При этом в МИД РФ уточнили, что консультации могут продлится сколь угодно долго.

Перед отъездом Антонов сообщил, что посольство России получает письма американских граждан, которые приносят извинения за слова своего президента и считают их не правильными.

Поскольку авиасообщения между Вашингтоном и Москвой нет из-за пандемии коронавируса, Антонов отправился в Нью-Йорк, откуда и вылетел в Москву.