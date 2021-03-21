Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Киностудия Morgan Creek начала работу над новым фильмом серии «Эйс Вентура». Об этом представители студии сообщили в интервью дистрибьютору фильмов Park Circus.

Фильм «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» с Джимом Керри в главной роли вышел в 1993 году. Позже был снят второй фильм этой серии, мультсериал, а также вышло несколько видеоигр по мотивам этих фильмов.

Представители киностудии Morgan Creek рассказали о предстоящем возобновлении это франшизы. Студия будет снимать новый фильм о частном детективе Эйсе Вентуре совместно с компанией Amazon.

В Morgan Creek отметили, что к работе над продолжением «Эйс Вентуры» привлечена команда фильма 2020 года с участием Джима Керри «Соник в кино». Детали сюжета и другие подробности о новом проекте не сообщаются.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в марте режиссёр Джефф Фаулер объявил о начале съёмок второй части фильма «Соник в кино».